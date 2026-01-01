Digitální rádio DAB Plus TOP40 pokračuje už jen v multiplexu RTI CZ

Hudební stanice DAB Plus TOP40 ukončila s koncem roku 2025 své působení v obou DAB+ multiplexech operátora Teleko. Nadále je dostupná pouze prostřednictvím celoplošného multiplexu společnosti RTI CZ.
Pro část posluchačů tato změna znamená nutnost aktualizace nastavení jejich přijímačů. Stanice dosud využívala multiplexy TELEKO DAB1 a TELEKO DAB2. Signál stanice je nyní šířen výhradně prostřednictvím vysílačů RTI CZ na kanálech 8D, 9B a 9D.
V souvislosti s touto technickou změnou Teleko doporučuje uživatelům, kterým stanice přestala hrát, aby na svých rádiích spustili funkci automatického ladění (autotune nebo scan). V některých případech může být pro načtení aktuálních parametrů sítě nutné provést restart přijímače nebo jeho obnovení do továrního nastavení.
Držitelem licence pro DAB Plus TOP 40 je plzeňská společnost FM Records, s.r.o., kterou vlastní podnikatel Václav Ježek. Ten je zároveň majitelem operátora RTI CZ, jde tedy o konsolidaci obsahu a jeho distribuce.
Stanice DAB Plus TOP 40 je koncipovaná jako program cílící primárně na mladší generaci posluchačů. Vysílá nepřetržitě 24 hodin denně a její playlist tvoří převážně aktuální hudební hity. Licenci na digitální distribuci má od listopadu roku 2014.