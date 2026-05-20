Direct Fidoo Pavla Řeháka zpracovala transakce za víc než čtyři miliardy

Iva Brejlová
Dnes
Martin Vakoč, Direct Fidoo Autor: Direct Fidoo

Fintech Direct Fidoo z Direct Group Pavla Řeháka ohlásil růst výnosů o pětinu na 137 milionů Kč. Platformu, která vyvíjí digitální nástroje pro správu a řízení firemních účtů, využívá téměř 37 tisíc uživatelů a skrze vlastní karty Mastercard zpracovala transakce za více než 4,2 miliardy korun.

Direct Fidoo chce v dalších letech vyrůst z nástroje pro správu firemních výdajů v širší finanční platformu pro malé a střední podniky. Společnost se pustí do multibankingu a postupně chce přidat třeba predikci cash flow nebo digitální správy závazků a pohledávek. V tom, aby se projekt stal „virtuálním finančním asistentem“, má pomoct AI. Právě umělá inteligence ve skupině Direct byla nedávno ve velkém diskutována, když Řehák oznámil, že kvůli ní propustí skoro třetinu lidí. Technické týmy dnes tvoří více než polovinu Direct Fidoo.

Společnost řeší firemní procesy spojené s provozními výdaji, jako je distribuce peněz mezi zaměstnance nebo digitalizace účtenek. Od převzetí Directem v roce 2015 zvýšila výnosy 46násobně. „SME segment je jedním z nejméně systematicky obsloužených segmentů finančního trhu. Firmy dnes často kombinují několik bank, nástrojů a tabulek,“ komentuje CEO Martin Vakoč.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

