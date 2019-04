 »  Discovery bude celosvětově nabízet dokumenty BBC

Filip Rožánek

Televizní společnosti Discovery a BBC uzavřely celosvětové distribuční partnerství. Americká Discovery bude ve své chystané globální streamovací službě nabízet přírodovědné a dokumentární pořady britské BBC. Smlouva má hodnotu několika milionů liber a uzavřena je na deset let.

Streamovací platforma Discovery bude podle tiskové zprávy uvedena na trh do roku 2020. BBC se s Discovery bude podílet na vývoji nových pořadů pro televizní i digitální distribuci. Obě mediální skupiny si to vyzkoušely už v minulosti při natáčení cyklů Planet Earth nebo Walking with Dinosaurs.

Podle ředitele BBC Tonyho Halla jde o vůbec největší smlouvu o obsahu, kterou britská mediální společnost uzavřela.

Discovery a BBC se zároveň dohodly o novém uspořádání britské mediální skupiny UKTV, kterou americká společnost vlastní napůl s komerční divizí BBC známou pod značkou BBC Studios (dříve BBC Worldwide).

Discovery od BBC Studios převezme plnou kontrolu nad lifestylovými kanály Good Food, Home a Really. BBC Studios získalo zbývajících sedm kanálů – Alibi, Dave, Drama, Eden, Gold, Yesterday a W – spolu s digitálním přehrávačem UKTV Play a značkou UKTV. Společnost Discovery za to dostane od BBC Studios celkem 173 milionů liber a obdrží nejméně dalších 10 milionů liber přímo z UKTV, protože si vlastníci rozdělí nevyplacené dividendy a podobně.

BBC Studios je komerční dceřiná společnost veřejnoprávní korporace BBC. Vznikla v dubnu 2018 sloučením BBC Worldwide a BBC Studios. Má pobočky na 22 světových trzích včetně sedmi produkcí se sídlem ve Velké Británii a produkčních sídel a partnerství v dalších devíti zemích světa. BBC díky ní získává asi 200 milionů liber ročně jako doplněk k televizním poplatkům.