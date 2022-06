Disney+ nabídne v Česku přes 800 filmů a 900 seriálů včetně Simpsonových

Autor: 20th Century Television

Týden před startem aplikace Disney+ v České republice a na Slovensku se firma Walt Disney pochlubila katalogem, který bude k dispozici. Ihned po spuštění 14. června nabídne služba více než 800 filmů, přes 900 seriálů a 130 titulů vytvořených exkluzivně pro Disney+. Poprvé na českém trhu bude na jednom místě dostupný veškerý obsah související se Star Wars nebo všech 33 řad seriálu Simpsonovi. Obsah bude dabovaný do češtiny anebo s titulky.

Strategií Disney+ je nabídnout „pro každého něco“, proto zahrne animované příběhy studií Disney a Pixar, fantasy filmy pod značkou Marvel, sci-fi svět Star Wars, naučné faktografické pořady z produkce National Geographic anebo televizní seriály a filmy v sekci Star. Zpřístupní také obsah dosud vyhrazený pouze pro placené dětské stanice Disney Junior a Disney Channel.

Katalog nabídne nejnovější produkci i léty prověřené hity. Při prezentaci pro novináře firma konkrétně zmínila například seriály Griffinovi, Chirurgové, Zoufalé manželky, Živí mrtví, Útěk z vězení, Ve jménu vlasti, Taková moderní rodinka, Jak jsem poznal vaši matku, Ztraceni, Glee, Scrubs nebo Ošklivka Betty. Z nových titulů jsou to Mandalorian, Obi Wan-Kenobi, Muzikál ze střední: Seriál, Co kdyby? nebo nový pohled do života rodiny Kardashianových.

Animovanou nabídku tvoří všechny díly Toy Story, Úžasňákovi, Auta, Proměna, Duše, Coco, Encanto, Ledové království, přes 60 krátkometrážních snímků od Pixaru. Děti dále pobaví Mickeyho klubík nebo Hannah Montana. Pro dospělé jsou určeny filmy jako trilogie Smrtonosná past, Predátor, Moulin Rouge, Statečné srdce, Pretty Woman, Sestra v akci a další. Celovečerní snímek Pam a Tommy vypráví příběh „nejslavnější erotické nahrávky na světě“, která se rozšířila v dobách raného rozvoje placených webových stránek.

Disney+ rovněž natočí původní obsah pro místní trhy. V Polsku bude místní produkční tým vyhledávat obsah pro celou střední a východní Evropu. Pro oblast evropských, blízkovýchodních a afrických trhů má do roku 2024 vzniknout 60 speciálních formátů. Lokalizace je pro firmu Disney důležitá, přeložené bude i uživatelské rozhraní aplikace.

V následujících týdnech a měsících se na Disney+ objeví tituly Pinocchio, Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, Hokus Pokus, Rakeťák, Willow, Andor, Já jsem Groot, Starej chlap nebo American Horror Stories.

Strategie zveřejňování bude různá podle titulů, někdy to bude po dvou epizodách najednou, jindy se objeví celá sezona, případně sady dílů s časovým rozestupem anebo limitované minisérie. Například Obi-Wan Kenobi bude mít čtyři díly hned v den spuštění, další se objeví 15. června a 22. června.

Cena je 199 Kč měsíčně nebo 1990 Kč ročně, 1590 Kč při včasné registraci. Obsah bude dostupný až do rozlišení 4K, podporováno je Dolby Atmos Audio. Personalizace je možná až pro sedm profilů, dovoleny jsou čtyři souběžně běžící streamy na různých zařízeních a k tomu funkce GroupWatch, do které může uživatel přizvat až šest členů rodiny nebo kamarádů.

Technicky bude Disney+ dostupné na webu, v chytrých televizorech (Android TV, Samsung, LG, Sony), zařízeních Apple TV a Chromecast, na herních konzolích Playstation a Xbox, na Amazon Fire TV a samozřejmě na mobilech a tabletech se systémy Android a iOS.