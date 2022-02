Disney+ obohatí svůj katalog o lokální produkci

Streamovací služba Disney+ přidá do své nabídky pořady vyrobené na míru místnímu publiku. Zpestří tím katalog celosvětově úspěšných projektů, mezi které patří Star Wars nebo filmy studia Marvel. Služba získává předplatitele nejenom mezi rodinami, ale také v bezdětných domácnostech, kde je zájem o seriály a zábavu. Akcionářům to při představování výsledků hospodaření řekl generální ředitel společnosti Disney Bob Chapek.

Disney+ má v současné době zhruba 130 milionů předplatitelů, většinu mimo USA. Na konci finančního roku 2024 by jich mělo celosvětově být 260 milionů. Česká verze služby odstartuje v létě.

Podle slov generálního ředitele se nyní vyrábí 340 pořadů pro lokální trhy, jejichž premiéra se dá očekávat v následujících dvou letech. Už dříve společnost naznačila, že jen v Evropě připravuje 60 seriálů. „Založili jsme divizi, která vývoj tohoto obsahu zastřeší, abychom maximalizovali šanci, že se třeba z části těchto pořadů pro lokální trhy stanou celosvětové hity,“ přiblížil Bob Chapek. Jak dodal, sytit takovou hladovou šelmu je náročné, ale akcionářům se to vyplácí.

Disney+ se nyní řídí pravidlem, že služba každý týden nabídne něco nového. Do roku 2023 by se frekvence přidávání nového obsahu měla ještě zvýšit. „Očekáváme, že celoroční investice do obsahu budou činit celkem 33 miliard dolarů, v tom jsou ale i sportovní práva. Když odečtete zhruba třetinu, dostanete se na částku za původní obsah. Všechno to ale není Disney+, něco připadá také na Hulu,“ podotkla finanční ředitelka Christine McCarthy.