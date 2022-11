Disney+ odvysílá koncert Eltona Johna i pro české uživatele

Autor: The Walt Disney Company

Čeští uživatelé mohou 21. listopadu v aplikaci Disney+ sledovat přímý přenos posledního severoamerického koncertu Eltona Johna. Tříhodinová hudební rozlučka bude streamována z Los Angeles.





Kvůli tomu, že bude pořad Elton John Live vysílán celosvětově, si čeští fanoušci musí přivstat. Začátek koncertu bude vzhledem k časovému posunu ve 4 hodiny ráno českého času.





Kromě Eltona Johna vystoupí Dua Lipa, Kiki Dee a Brandi Carlile. Koncert se uskuteční na domovském stadionu baseballového týmu Los Angeles Dodgers s kapacitou 56 tisíc diváků. Právě na tomto místě uspořádal Elton John v roce 1975 své legendární vystoupení, jímž upevnil svou celosvětovou slávu.

Rozlučkový koncert produkují pro Disney Branded Television společnosti Fulwell 73 Productions a Rocket Entertainment. Vystoupení bude součástí původního dokumentárního filmu společnosti Disney s názvem „Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years that Made His Legend“.

Elton John je jedním z nejúspěšnějších umělců všech dob. Ve Velké Británii a Spojených státech získal jednu diamantovou, třicet dva platinových či multiplatinových a dvacet jedna zlatých desek. Navíc produkoval sedmdesát hitů, které se umístily v Top 40 různých žebříčků. Celosvětově prodal více než tři sta milionů desek. Je držitelem rekordu za nejprodávanější single všech dob, Candle in the Wind z roku 1997, kterého se prodalo přes třicet tři milionů kopií.