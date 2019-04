 »  Disney oznámil parametry své streamovací služby, srazil akcie Netflixu

Filip Rožánek

Americká mediální společnost Walt Disney odhalila některé podrobnosti o chystané streamovací službě Disney+, kterou spustí 12. listopadu. Přímý konkurent Netflixu bude levnější, ale jeho knihovna bude užší a zaměřená na rodinné filmy a seriály.

Měsíční paušál firma stanovila na 6,99 dolaru (Netflix si účtuje 13 dolarů, nejlevnější možnost je 9 dolarů bez HD kvality a jen na jednom zařízení). Při platbě na rok dopředu zákazník uhradí 70 dolarů. Prozatím bude dostupnost omezena na Spojené státy, evropští a asijští zákazníci by se měli dočkat do roku 2021. Cílem je získat do roku 2024 přibližně 60 až 90 milionů předplatitelů, Netflix jich má v současné době po celém světě zhruba 140 milionů.



Autor: The Walt Disney Company Uživatelské prostředí Disney+

Aby Disney nalákal zákazníky na svou platformu, odstraní postupně z konkurenčních SVoD služeb pořady, které produkují jeho společnosti. Znamená to, že Disney+ bude například jedinou platformou nabízející Star Wars, filmy studia Marvel, dokumenty National Geographic nebo animované snímky studia Pixar.

Argumentem, proč si Disney+ předplatit, by měly být rovněž filmy a seriály natočené exkluzivně pro tuto službu. Podle tiskových materiálů má jít o 10 filmů a 25 seriálů, ve třech případech vycházejících ze série Avengers, nejméně v jednom pak ze světa Star Wars.

Prozatím není jasné, zda bude služba v rámci paušálu nabízet sdílené přístupy pro členy rodiny, anebo ji bude moci používat vždy jen jeden uživatel.

V korporaci se momentálně diskutuje o dalších plánech se streamovací službou Hulu, ve které nyní Disney díky akvizici 21st Century Fox drží 60 procent. Dnes má 25 milionů předplatitelů, cílem je dosáhnout až 60 milionů platících zákazníků během následujících pěti let.

Zcela nevídaná má být marketingová kampaň, při níž Disney využije sílu všech svých mediálních kanálů – včetně stanic ABC nebo sportovní ESPN, ale také offline propagaci. Službě Disney+ tedy neuniknou ani návštěvníci zábavních parků Walt Disney World, hotelů a okružních plaveb.

Akcie společnosti Walt Disney v reakci na oznámení stouply o deset procent, naopak akcie Netflixu spadly o pět procent. Později opět o něco vzrostly.