Disney podruhé za sebou hlásí úbytek předplatitelů

Autor: Disney Media & Entertainment Distribution

Streamovací služba Disney+ přišla v prvním čtvrtletí letošního roku o další čtyři miliony předplatitelů. Počet předplatitelů klesá podruhé v řadě. Může za to především odliv zákazníků v Indii a jihovýchodní Asii.





Přibližně 300 tisíc předplatitelů ubylo v USA a Kanadě, na mezinárodních trzích naopak přibyl milion nových klientů. Úbytek na indickém trhu stále souvisí především s tím, že aplikace Disney+ loni přišla o práva na populární přenosy indické kriketové ligy.





Celkově má Disney+ 157,8 milionu předplatitelů. Nejsledovanějším pořadem je celosvětově třetí řada seriálu Mandalorian.

Výnosy divize streamovacích služeb se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšily o 12 procent na 5,5 miliardy dolarů. Celá divize je ve ztrátě 1,1 miliardy dolarů, je to ale o 26 procent lepší výsledek než za poslední čtvrtletí loňského roku.

Vedení společnosti Disney při představování hospodářských výsledků oznámilo, že firma sníží celkový objem obsahu produkovaného pro streamovací platformy Disney+ a Hulu. Důvodem je kromě celkové ekonomické situace ve světě také stávka scénáristů, která začala 2. května, a jejíž průběh a dopady nelze nyní přesně předvídat.

Loni Disney celosvětově investoval do výroby obsahu skoro 30 miliard dolarů (zhruba 650 miliard Kč). Asi 30 procent této částky připadá na nákup sportovních práv pro stanice ESPN a ABC Sports. Podle generálního ředitele Boba Igera se roční výdaje na obsah v roce 2023 sníží asi o tři miliardy dolarů (tedy zhruba 65 miliard Kč).

Stopku dostane výroba lokálních pořadů v některých jazycích, kde by návratnost neodpovídala investicím. Obsahová knihovna na Disney+ a Hulu se navíc ztenčí, protože Disney odstraní pořady, které jsou drahé z pohledu licencí, ale příliš málo sledované na to, aby se vyplatilo je držet v katalogu.

Středeční prezentace hospodářských výsledků také naznačila možnost propojit Disney+ a Hulu do jedné aplikace. Podle generálního ředitele by to mohlo přilákat nové předplatitele, umožnit inzerentům lépe plánovat kampaně v levnějších tarifech s reklamou, a zvýšit zájem zejména o Hulu. Také to ale naznačuje, že Disney vykoupí zbývající podíl firmy Comcast ve službě Hulu a na začátku roku ji zcela ovládne.

Američtí zákazníci si také v průběhu letošního roku budou muset připlatit za standardní tarif Disney+ bez reklam. „Plánujeme ho v tomto roce zdražit, aby cena lépe odrážela hodnotu obsahu, který předplatitelům nabízíme,“ poznamenal k tomu generální ředitel Bob Iger. Nyní předplatitelé standardního tarifu platí 10,99 dolaru měsíčně, naposledy se cena zvýšila v prosinci.