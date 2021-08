Disney+ už má 116 milionů předplatitelů, u nás bude asi v létě 2022

Mediální gigant Walt Disney spokojeně sleduje zájem o svou streamovací službu Disney+. Na všech trzích, kde je dosud dostupná, si ji celkem platí už 116 milionů zákazníků. Vloni touto dobou to bylo 57,5 milionu. Roste také zájem o sportovní platformu ESPN+, kterou si platí bezmála 15 milionů uživatelů. Streamovací službu Hulu, která je dostupná jen na americkém trhu, si platilo skoro 43 milionů zájemců.

Firma prozatím neplánuje sjednocení všech tří služeb pod jednu značku, ačkoliv to do budoucna úplně nevyloučila. „Zatím to funguje dost dobře,“ poznamenal generální ředitel Bob Chapek při čtvrtečním telekonferenčním hovoru s investory. Američtí zákazníci si mohou Disney+, ESPN+ a Hulu objednat v balíčku za 13,99 USD měsíčně.

Investoři a novináři se dále dozvěděli, že společnost posunula start Disney+ ve východní Evropě. Místo podzimu letošního roku půjde o léto 2022. Přednost dostalo spuštění streamovací služby pro korejské, hongkongské a tchajwanské zákazníky. Následovat bude jižní Afrika a Střední východ, teprve pak přijde na řadu náš region. V současné době si mohou nabídku Disney+ objednat zákazníci v 61 státech.