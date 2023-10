Disney začne od listopadu kontrolovat sdílení hesel v Kanadě

Autor: The Walt Disney Company

Kanada bude první zemí, ve které začne společnost Disney důsledněji hlídat sdílení hesel ke streamovací službě Disney+. Tamní uživatele na to upozornila v e-mailu se změnou smluvních podmínek. Očekává se, že další státy přijdou na řadu v roce 2024.





V Kanadě budou změny platit od 1. listopadu. Tehdy také Disney zavede levnější tarif s reklamou. Ve smluvních podmínkách se objevila samostatná pasáž, která o něco přesněji než dosud popisuje, co nesmí uživatel dělat.





„Nesmíte své předplatné sdílet mimo svou domácnost. ‚Domácností‘ se rozumí sada zařízení spojených s vaším primárním osobním bydlištěm, již používají osoby, které v něm bydlí,“ upozorňuje Disney. Vyhrazuje si dále právo „podle vlastního uvážení analyzovat používání účtu“ a případně ho zablokovat.

Server MobileSyrup v této souvislosti upozorňuje na výjimku v nových uživatelských podmínkách – sdílení hesel bude možné, jestliže to výslovně povolí parametry konkrétní úrovně předplatného. Mohlo by to podle něj znamenat, že se chce Disney inspirovat u Netflixu a zavést příplatek k předplatnému za uživatele mimo domácnost.

Aktuální znění českých smluvních podmínek Disney+ je z května 2022. Přístupových údajů se v nich týká tato pasáž: „Jste odpovědní za zajištění důvěrnosti a bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla a za všechny aktivity, ke kterým dochází na vašem účtu Služby Disney+, nebo jeho prostřednictvím. Pokud však umožníte přístup k vašemu účtu Služby Disney+ dalším osobám ze své domácnosti (tj. lidem žijícím pod stejnou střechou), bude se tato Smlouva a další konkrétní souhlasy, které jste poskytli, vztahovat i na přístup, používání a zveřejňování vašich údajů těmito osobami. Souhlasíte, že Službu Disney+ neprodleně upozorníte na jakýkoli neoprávněný přístup do vašeho účtu Služby Disney+.“