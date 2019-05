 »  Disney zcela ovládne streamovací službu Hulu

Filip Rožánek

Americká mediální korporace Comcast prodává firmě The Walt Disney Company svůj třetinový podíl ve streamovací službě Hulu. Disney tedy portál zcela ovládne, přičemž zaplatí nejméně 5,8 miliardy dolarů (cena se může ještě zvýšit na základě nezávislého posudku tržní hodnoty).

Hulu, streamovací službu a internetovou televizi v jednom, si na konci dubna 2019 předplácelo 28 milionů uživatelů. Od konce loňského roku je to nárůst o 12 procent. Disney plánuje, že by služba do roku 2024 měla být v zisku a dosáhnout 40 milionů platících odběratelů.

Comcast se zároveň zavázal, že do stejného roku bude portálu dodávat pořady z produkce své dceřiné televize NBC. Ta se příští rok chystá spustit vlastní streamovací platformu.

Disney už vlastnil většinový podíl v Hulu po nedávném dokončení akvizice společnosti 21st Century Fox.