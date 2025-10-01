Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Streamovací platforma Disney+ na podzim zvyšuje ceny a dotkne se to také českého trhu. Nové sazby platí pro uživatele, kteří si pořizují předplatné od 30. září 2025.
Pokud jste si měsíční předplatné zaregistrovali před 30. zářím 2025, změna ceny se projeví ve vašem zúčtovacím období od 4. listopadu 2025. Jestliže máte roční předplatné zřízené před 30. zářím 2025, změna ceny se projeví ve vašem zúčtovacím období od 25. listopadu 2025, upozorňuje společnost v nápovědě pro český trh.
Na českém trhu mají uživatelé na výběr ze dvou tarifů. Výchozí paušál Standard podražil ze 199 Kč měsíčně na 219 Kč. Roční předplatné vyjde na 2190 Kč. V tomto tarifu je maximální rozlišení 1080p Full HD s prostorovým zvukem 5.1 (u podporovaných pořadů). Streamování je omezeno na dvě zařízení najednou, obsah je možné stahovat až na deset zařízení.
Dražší paušál Premium nyní stojí 359 Kč namísto 299 Kč. Roční platba je 3590 Kč. V tomto tarifu je video až do kvality 4K UHD a HDR, zvuk až do kvality Dolby Atmos a možnost streamovat až na čtyřech zařízeních najednou. Obsah je možné stahovat až na deset zařízení.
Pokud chce domácnost sdílet svůj přístup s dalším uživatelem, může ho přidat do uživatelského účtu jako „dalšího člena“. V takovém případě se účtuje příplatek 139 Kč. Každé předplatné Disney+ může mít jenom jednoho dalšího člena. Musí mu být alespoň 18 let, musí žít ve stejné zemi jako držitel účtu a nesmí mít aktuální předplatné Disney+. Nemůže streamovat na víc než jednom zařízení a může používat jen jeden profil.
Oba tarify předplatného Disney+ jsou na českém trhu bez reklamních spotů. Mohou však přehrávat upoutávky na obsah dostupný na Disney+ nebo v jiných produktech a službách Disney. Může se objevit i sdělení sponzorů pořadu. Při vysílání živých přenosů (například sportovních utkání) bývají součástí tradiční reklamní přestávky nebo reklamní sdělení.
Disney+ zdražuje také na dalších trzích, včetně domovských USA. Od 21. října 2025 tam bude tarif s reklamou stát 11,99 dolaru měsíčně, tarif Premium bez reklam podraží na 18,99 dolaru měsíčně. Firma zároveň čelí hněvu uživatelů, kteří organizovali petice za zrušení předplatného kvůli kauze s pozastavením pořadu Jimmyho Kimmela. Společnost by měla za několik týdnů prezentovat finanční výsledky za čtvrtletí končící 30. září 2025, takže se v nich už částečně promítne i tato aktuální aféra.