Diváci SledováníTV a Antik TV mohou v dubnu volně sledovat několik stanic

Filip Rožánek
2. 4. 2026
Televize, televizor, televizní ovladač, vysílání, TV Autor: Karolina Grabowska, Pexels.com, podle licence: Public Domain

Televizní operátoři SledováníTV a Antik Telecom představili dubnovou nabídku kanálů, které zpřístupnili všem zákazníkům bez ohledu na předplacené tarify. SledováníTV navíc do svého portfolia trvale zařazuje nový český kanál BallCasterz zaměřený na zákulisí fotbalu.

Hlavním lákadlem nového kanálu BallCasterz je jeho odlišné pojetí sportovní tematiky, kdy místo vysílání samotných zápasů nabízí divákům pohled do každodenního života klubů a hráčů. Program kombinuje oficiální klubové materiály s tvorbou nezávislých autorů a populárními fotbalovými podcasty. 

Ústředním prvkem vysílání je například podcast Kudy běží zajíc, který v tuzemsku patří k nejúspěšnějším ve svém žánru. Na výsledné kvalitě a směřování kanálu, jenž slouží jako centrální platforma pro český klubový obsah, se podílí Ondřej Novotný. 

Kromě nového sportovního obsahu mohou diváci SledováníTV po celý duben sledovat tři tematické kanály: filmový a seriálový program TCL, gastronomicky zaměřený kanál Food Network a stanici o bydlení a designu HGTV. 

Operátor Antik Telecom do 30. dubna 2026 otevírá přístup k trojici prémiových dokumentárních stanic National Geographic, National Geographic Wild a Viasat Nature. Diváci se tak dočkají dokumentů Tajemství včel, Jane Goodallová: Naděje nebo série Odhalení zvířecí kultury, která zkoumá rituály v živočišné říši.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

