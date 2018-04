 »  Dívku ve vlaku včera na Prima Krimi sledovalo téměř 180 tisíc diváků

Jan Brychta

V průběhu prvního dne vysílání nového kanálu Prima Krimi, který odstartoval včera ve 13:50 hodin, si ho naladilo 1,89 procent diváků starších patnácti let. Vyplývá to z peoplemetrového měření, které pro Asociaci televizních organizací realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Během prime time se pak podíl nové stanice u divácké skupiny nad patnáct let dostal i přes tři procenta.

Jako hlavní lákadlo uvedla televize filmové zpracování knihy Dívka ve vlaku, kterou průměrně sledovalo 178 tisíc diváků starších patnácti let, což znamenalo podíl 4,3 procent u stejné věkové skupiny.