Dlouholetý šéf Tietoevry má po masivním propouštění v Česku nové vysoce postavené angažmá

Jan Sedlák
Dnes
Tietoevry Autor: Tietoevry

Dlouholetý ředitel početné české sekce finské IT skupiny Tietoevry (dříve Tieto) a naposledy šéf globálních delivery operací Petr Lukasík má nové angažmá. Opět se dostal na vysokou pozici a opět je to v IT podniku ze severní Evropy.

Lukasík v Tietoevry skončil letos na podzim. Ve firmě byl celkem 21 let. Tietoevry dlouhodobě patřila k největším zaměstnavatelům v IT u nás a mezi klíčové firmy v Ostravě a okolí, kde primárně sídlí (dále je v Brně).

Podnik nicméně letos u nás propustil kolem tisícovky lidí, přičemž začátkem roku jich měl kolem 2 700. Jedním důvodem bylo hledání úspor v administrativě či prodeji. Dále se propsala byznysová transakce z března letošního roku, kdy Tietoevry za 300 milionů eur prodalo divizi Tech Services. Jejím novým majitelem je fond Agilitas Private Equity. To se dotklo technických rolí.

Lukasík po této vlně z vlastního rozhodnutí působení ve finské společnosti ukončil. Nově nastoupil na pozici Chief Digital and Delivery Officer ve firmě Ciklum. Ta byla v roce 2002 založena v Dánsku, má centrálu v Londýně a zabývá se softwarovým vývojem a IT outsourcingem. Mezi zákazníky má třeba eToro, Procter & Gamble či Just Eat. Zaměstnává přes čtyři tisíce lidí.

Lukasík, který nadále bude mít základnu v Ostravě, kromě jiného uvedl, že bude spolupracovat s private equity investorem Recognize, který je v Ciklum podílníkem. Fond založili Francisco D’Souza (spoluzakladatel a šéf firmy Cognizant) a Charles Phillips (dlouholetý prezident Oraclu a později ředitel Inforu).

Tietoevry v Česku nadále operuje skrze entity Tietoevry Czechia a Tietoevry Czechia Support Services. Ty podléhají finské matce a slouží jako subdodavatel IT služeb v rámci skupiny. Oficiálně dohromady prezentují roční tržby zhruba 1,3 miliardy korun.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

