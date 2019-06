 »  Dnes je Den peoplemetrů, měření sledovanosti má 22. narozeniny

Filip Rožánek

Na neděli 2. června připadá v Česku Den peoplemetrů. Připomíná spuštění prvního projektu elektronického měření sledovanosti v České republice v roce 1997.

Do té doby se sledovanost zjišťovala pomocí tzv. deníčkového výzkumu, kdy si vybraní diváci zaznamenávali do papírových podkladů, na co se v televizi dívali. Zavedením elektronického měření pomocí peoplemetrů se výzkum zpřesnil a reportování výsledků sledovanosti se výrazně zrychlilo.

„První peoplemetry tuzemské výroby jsou už dva roky součástí sbírek Národního technického muzea, patří tak do našeho kulturního dědictví. I tento fakt svědčí o tom, jak dalece jsme ve zdokonalování měření pokročili,“ poznamenává jednatelka Asociace televizních organizací Vlasta Roškotová.

Ve světě se s vyhodnocováním diváckého zájmu začalo před 70 lety, v roce 1949 ve Spojených státech. Na našem území byl spuštěn výzkum sledovanosti v polovině 60. let, tedy jen velmi krátce poté, kdy bylo u nás pravidelné televizní vysílání vůbec zahájeno. Na počátku byly telefonáty do domácností, kdy se volalo lidem s otázkou, na co se v televizi dívali. Krátce poté přišly zmíněné dotazníky, do kterých lidé sami zaznamenávali, co sledovali.

Od roku 2018 je součástí projektu měření sledovanosti televize také jeho nová digitální část (PEM D). Prostřednictvím tzv. site-centric technologie zajišťuje měření televizního a jiného videoobsahu zúčastněných stanic, který se šíří prostřednictvím internetu na všechna digitální zařízení (PC, tablety, chytré telefony, Smart TV prostřednictvím HbbTV).

U nás využívané peoplemetry, tj. TV metr Nielsen Admosphere a novější SimEar Nielsen Admosphere, jsou výsledkem práce českých vývojářů a inovátorů. V Česku mají doma peoplemetr více než čtyři tisíce lidí. Vzorek domácností reprezentuje svým složením a chováním všechny domácnosti v populaci, které jsou vybaveny alespoň jedním televizorem.

Historicky prvním realizátorem elektronického měření sledovanosti byla společnost Taylor Nelson AGB Media Facts (1997–2002). Od roku 2002 ji nahradila firma Nielsen Admosphere (zpočátku pod názvem Mediaresearch). Od té doby vyhrála tendr na měření sledovanosti už čtyřikrát, naposledy na období 2018–2022.

„Za ta léta jsme několikrát inovovali technologii i metodiku, změny nastaly i v rozsahu měření a velikosti vzorku. Měření televizní sledovanosti se zkrátka proměnilo nejen za světových 70 let, ale i za těch českých 22,“ dodává Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere.