Do Age of Empires 2 dorazí Jan Žižka a zahrajeme si kampaň za husity

Do kultovní strategické hry Age of Empires zamíří Češi jako nový hratelný národ. V rámci oficiálního DLC rozšíření Dawn of the Dukes pro Age of Empires II: Definitive Edition, které má vyjít letos v srpnu, bude možné hrát za husity pod vedením Jana Žižky.

Microsoft, který na slavnou značku vlastní práva, prozatím zveřejnil několik základních údajů. Český národ dostane vlastní kampaň (té se dočkají i Poláci) točící se právě kolem Žižky. Společně s tím se objeví specifické vybavení – husité budou moci využívat specifický bojový vůz, respektive vozovou hradbu. K tomu bude možné používat houfnici.

Rozšíření Dawn of the Dukes lze získat zdarma k předobjednávce chystaného Age of Empires IV. Cena samotného DLC, které k chodu bude vyžadovat druhý díl v Definitive Edition, ještě nebyla oznámena.