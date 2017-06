 »  Do aukce dTestu se přihlásili virtuálové. Vydražily se jenom nejlevnější tarify

Jan Beránek

Jestli Lukáš Zelený na začátku května přemýšlel, že by možná mohli získat do aukce některého z velkých operátorů, červen mu ukázal realitu. Aukci dTestu pod krycím jménem ChciVýhodnějšíTarif.cz velcí operátoři okázale ignorovali, případně utrousili několik jedovatých komentářů. Přesto se přihlásilo víc než sto tisíc lidí, kteří by využili některý z vymyšlených tarifů.

A tak o tarify soutěžili virtuální operátoři. Za čtyři hodiny bylo hotovo a nejlevnější vysoutěžený tarif zaplatí zákazníci 73,50 korun. A to Mobilu od ČEZu. Ten za tuto částku nabídl 100 volných minut a 50 textovek. Kdo chce ještě nějaká data, tak si musí za 50 MB navíc připlatit 22 korun. Otázka ale je, k čemu mu padesát megabajtů bude.

Cena druhého soutěženého tarifu bez dat s 500 volnými minutami a 250 textovkami vyjde na 304 korun. Varianta s 250 MB v základu vyjde na 362 korun. Tarify s 500 MB nebo dvěma gigabajty dat vysoutěženy nebyly. Účastníci aukce budou mít do konce června možnost přejít na nový tarif.