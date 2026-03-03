Do čela Bolt Drive v Česku a na Slovensku nastupuje Patrik Piščák z EasyPark

Do čela Bolt Drive na pozici generálního manažera nastupuje Patrik Piščák. Do firmy přichází z vedení společnosti EasyPark, kde působil jako Country Manager pro Českou republiku a Slovensko.
Říká, že jeho hlavní vizí je proměna carsharingu v plnohodnotnou alternativu druhého rodinného vozu. „Chci, aby pro Pražany bylo vlastnictví auta stejně zbytečné jako vlastnictví pevné linky,“ přirovnává. Uvádí, že chce urychlit obměnu vozového parku, zvýšit standard čistoty a pracovat s technologiemi, které pomohou zlepšovat chování řidičů na silnicích. „Využíváme telematiku a umělou inteligenci, abychom z českých silnic udělali bezpečnější místo. Agresivní řidiče systém varuje nebo vyloučí, slušné naopak odměníme,“ říká Piščák.
V čele EasyPark stál u spuštění českého a slovenského trhu a následně vedl expanzi služeb v obou zemích. Dříve působil v produktových a projektových rolích v mezinárodním prostředí, kde se věnoval vývoji SaaS platforem, řízení IT projektů a datově řízenému rozvoji služeb. Více než deset let působil v zahraničí, především ve Švédsku. Dříve šéfoval Bolt Drive v Česku Fabián Strecker.