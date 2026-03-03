Lupa.cz  »  Do čela Bolt Drive v Česku a na Slovensku nastupuje Patrik Piščák z EasyPark

Do čela Bolt Drive v Česku a na Slovensku nastupuje Patrik Piščák z EasyPark

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Patrik Piščák, Bolt Autor: Bolt
Patrik Piščák, Bolt

Do čela Bolt Drive na pozici generálního manažera nastupuje Patrik Piščák. Do firmy přichází z vedení společnosti EasyPark, kde působil jako Country Manager pro Českou republiku a Slovensko.

Říká, že jeho hlavní vizí je proměna carsharingu v plnohodnotnou alternativu druhého rodinného vozu. „Chci, aby pro Pražany bylo vlastnictví auta stejně zbytečné jako vlastnictví pevné linky,“ přirovnává. Uvádí, že chce urychlit obměnu vozového parku, zvýšit standard čistoty a pracovat s technologiemi, které pomohou zlepšovat chování řidičů na silnicích. „Využíváme telematiku a umělou inteligenci, abychom z českých silnic udělali bezpečnější místo. Agresivní řidiče systém varuje nebo vyloučí, slušné naopak odměníme,“ říká Piščák.

V čele EasyPark stál u spuštění českého a slovenského trhu a následně vedl expanzi služeb v obou zemích. Dříve působil v produktových a projektových rolích v mezinárodním prostředí, kde se věnoval vývoji SaaS platforem, řízení IT projektů a datově řízenému rozvoji služeb. Více než deset let působil v zahraničí, především ve Švédsku. Dříve šéfoval Bolt Drive v Česku Fabián Strecker.

Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně Přečtěte si také:

Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).