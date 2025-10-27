Lupa.cz  »  Do čela mezinárodní organizace kyberbezpečnostních týmů usedne Češka

Do čela mezinárodní organizace kyberbezpečnostních týmů usedne Češka

Jan Sedlák
Včera
Věra Mikušová Autor: CZ.NIC

Do čela mezinárodní organizace sdružující kybernetické bezpečnostní týmy usedne česká zástupkyně. Věra Mikušová byla zvolena předsedkyní řídícího výboru uskupení TF-CSIRT (Task Force CSIRT), která se snaží rozvíjet spolupráci a důvěru mezi bezpečnostními týmy v rámci Evropy a dalších zemích.

TF-CSIRT sdružuje kybernetické bezpečnostní týmy CERT a CSIRT a další podobně zaměřené subjekty SOC, ISAC nebo PSIRT.

“TF-CSIRT představuje přirozenou cestu, jak se stát součástí prostředí, které se dlouhodobě zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti. Pro subjekty, které nemají s kybernetickou bezpečností příliš velké zkušenosti, je to nejjednodušší způsob, jak získat přístup k osvědčeným a často bezplatným řešením sdíleným mezi odborníky napříč Evropou, a pro odborníky v této oblasti zase platformou, kde uplatňovat, rozvíjet a sdílet své zkušenosti a pomáhat tak budovat bezpečnější prostředí pro nás všechny,” přiblížila Mikušová na blogu.

Mikušová pracuje jako bezpečnostní analytička a specialistka na bezpečnostně legislativní spolupráci v rámci CZ.NIC, správce národní internetové domény a provozovatele CSIRT.CZ. Má zkušenosti například s vedením projektu Safer Internet nebo z pozice vedoucí cvičení Cyber Europe. Před svým aktuálním zvolení na pozici předsedkyně v TF-CSIRT působila jako členka řídícího výboru.

Pro CZ.NIC to není první úspěch tohoto druhu. “Členkou řídícího výboru byla v minulosti také Zuzana Duračinská a v současné době je jí také bývalá bezpečnostní analytička CZ.NIC Petra Raszková,” shrnulo sdružení.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

