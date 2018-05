 »  Do české IQRF Alliance se připojila IBM, pomůže s expanzí v Evropě

Jan Sedlák

Do IQRF Alliance, kterou zformovala jičínská společnost Microrisc jako podporu své patentované IoT technologie IQRF, po Asusu nebo ZyXELu (Aaeon) vstoupil další nadnárodní hráč. Podporu hlásí společnost IBM se svými produkty Watson a IBM Cloud. Připojila se jako Contributor.

IBM se má společně s vedením aliance podílet na tvorbě a realizaci obchodní, technické a marketingové strategie. Spolupráce se nebude zaměřovat pouze na Česko, ale také na celou Evropskou unii a Velkou Británii.

„IBM společně s IQRF Alliance budou dále spolupracovat na rozvoji svých programů podporujících startup společnosti a studenty technických vysokých a středních škol. IQRF Alliance například nabízí startup společnostem členství na rok či dva zdarma a IBM zase zvýhodněné služby v rámci IBM Cloudu,“ uvádí aliance.

O vývoji kolem Microrisc jsme na Lupě psali. Firma z Jičína, která IoT technologii vytvořila, ji vyčlenila do firmy IQRF Tech a vedle vytvořila uskupení IQRF Alliance. To sdružuje řadu hráčů, kteří nad IQRF staví vlastní produkty a integrují je. Pomoci to má rychlejšímu rozvoji. Prozatím se prodalo kolem čtvrt milionu modulů pro internet věcí.