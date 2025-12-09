Do českého skorojednorožce Ataccama investoval softwarový obr Snowflake

Česká společnost Ataccama po zhruba třech letech získala další investici rizikového kapitálu. Tu poskytl americký softwarový podnik Snowflake obchodovaný na newyorské burze (hodnota 76 miliard dolarů), a to skrze svoji investiční odnož Snowflake Ventures. Výše finanční injekce nebyla specifikována, ani to, jak se změnila hodnota Ataccamy. Ta v roce 2022 nabrala 150 milionů dolarů od Bain Capital a valuaci vytáhla na 550 milionů dolarů.
Vstup Snowflaku do české firmy je hlavně strategickou záležitostí a prohloubením spolupráce. Ataccama vytváří softwarovou platformu pro práci s daty. To je v současné době zajímavý byznys mimo jiné díky nástupu AI, kde je potřeba pracovat s kvalitními daty, a zároveň kvůli regulaci – firmy potřebují vědět, co mají za data, čeho se týkají, jak je s nimi nakládáno, kdo k nim má přístup a tak dále. Snowflake zase provozuje cloudovou platformu pro datové sklady, shromažďovat v ní lze více typů dat.
Zákazníci často používají Ataccamu i Snowflake. Ataccama hlídá, že jsou data ukládaná ve Snowflaku důvěryhodná a nezanesená špatnými informacemi.
“Zákazníkům investice přinese mimo jiné lepší integraci softwaru Ataccama s nástroji datové kvality nativními ve Snowflake, bohatší informace o důvěryhodnosti dat v nástroji Snowflake Cortex AI a jednotný přístup ke kontextualizovaným a vysvětlitelným datům. Ataccama také rozšiřuje schopnosti nástroje Snowflake Horizon Catalog (správa a řízení dat) tím, že přímo v AI procese Snowflaku automaticky kontroluje kvalitu dat a compliance. Regulovaná odvětví tak získávají ochranné mechanismy nezbytné pro řízenou AI. Díky tomu mohou snížit rizika, urychlit reportovací cykly a spolehlivěji nasazovat do provozu AI-ready datasety. Ataccama přímo ve Snowflake zajišťuje, že data jsou přesná, ve shodě s předpisy a připravená pro analýzy, AI a agentické nástroje jako Snowflake Intelligence,” shrnuly firmy.
Ataccama meziročně roste o 30 procent v rámci složené roční míry růstu (CAGR). Zaměstnává kolem 500 lidí. Tržby za poslední rok překonaly miliardu korun.