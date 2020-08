Do ČR dorazí ministr zahraničí USA. Bude tlačit na zákaz Huawei a „čisté sítě“

Do České republiky tento týden na oficiální návštěvu zavítá americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ten měl původně dorazit na druhý ročník bezpečnostní 5G konference, kterou mělo Česko po loňském úspěchu opět pořádat. Akce ale byla zrušena kvůli situaci kolem koronaviru. 5G má nicméně dle informací Lupy být jedním z hlavních témat americké návštěvy tak jako tak.

Pompeo dlouhodobě tlačí spojence k tomu, aby zakázali vstup čínské společnosti Huawei do svých 5G sítí. Česko se dostalo do přízně USA, když proti Huawei vydalo varování. Premiér Andrej Babiš se pak podíval do Ameriky a s Pompeem dál komunikuje. Společně podepsali deklaraci o bezpečnosti 5G (operátoři si pak stěžovali, že s nimi to nikdo neprobíral) a USA dál propagují Pražské návrhy, které byly podepsány na zmiňové pražské 5G konferenci.

Vláda už ale vůči Huawei další tvrdší postupy nevyvíjí – údajně i kvůli tomu, že nechce jít do většího konfliktu s Hradem. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zároveň nevydal jasné stanovisko kolem integrace takzvaného bezpečnostního 5G toolboxu z pera Evropské komise, na jehož tvorbě se sám podílel. Kyberúřad uvedl, že “Evropská komise prosazuje v podstatě identický přístup, jaký dlouhodobě prosazuje i Česká republika.”

Mike Pompeo v červnu přišel s iniciativou Čisté sítě (Clean Networks), do které zahrnul i Česko. “Čisté sítě” mají dle USA být takové, které neobsahují čínské elementy. U nás přitom prozatím o (ne)nasazení Huawei do 5G nebylo finálně rozhodnuto. Je ale možné očekávat výrazné osekání přítomnosti čínského podniku. Majitel T-Mobilu Deutsche Telekom nebude Huawei nasazovat v rádiové části a Vodafone je britský podnik, kde byl Huawei z výstavby 5G vyloučen.

Pompeo každopádně nově ohlásil rozšíření Clean Networks. Vedle 5G sítí do oblasti nyní spadají “čisté” podmořské datové kabely, cloudy a také aplikace a obchody s aplikacemi. Jak si takovou čistotu Spojené státy představují lze vedle přístupu k Huawei vidět na aktuálních zákazech čínských aplikací a služeb TikTok a WeChat (Tencent).

USA v podstatě Číně oplácí to, co ona dlouhá léta aplikuje na Západ. Jeho služby a aplikace typu Google či Facebook jsou v asijské velmoci blokovány, díky čemuž mimo jiné mohli vyrůst obři typu Tencent, kteří se snaží o expanzi na západních trzích.

Přístup “oko za oko” ze strany USA může najít sympatizanty. Ozvala se ale organizace Internet Society, která varuje před ničením podstaty internetu: “Jsme velmi zklamáni. Spojené státy jako země, která zajistila počátky rozvoje internetu, nyní zvažují zavedení pravidel, které by ho rozsekaly na mnoho kousků. Je to součást většího a znepokojivého trendu, kdy vlády přímo zasahují do internetu, a to kvůli krátkodobým politickým cílům bez posouzení dlouhodobých škod.”