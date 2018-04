 »  Do čtrnácti dnů by měl Vodafone převzít evropské aktivity skupiny Liberty Global

Jan Brychta

Podle Financial Times se blíží uzavření „největšího telekomunikačního obchodu v Evropě za posledních pět let“, v jehož rámci by měl Vodafone převzít část aktivit Liberty Global a za 16,5 miliardy eur získat byznys v Německu a pobočky UPC v Česku, Rumunsku a Maďarsku.

Jak upozorňuje náš reportér Jan Sedlák, u nás by takové spojení mohlo být zajímavé, Vodafone zde totiž na rozdíl od O2 a T-Mobilu nemá vlastní pevné sítě .

Citovaný článek se odvolává na zdroje přímo obeznámené s vyjednáváním, podle nichž by měl být obchod uzavřen do dvou týdnů. Financial Times také upozorňují na možný odpor německých regulačních orgánů, které by proti sjednocení obou telekomunikačních gigantů měl poštvat jejich konkurent Deutsche Telekom, který z 32 procent vlastní přímo německý stát.