 »  Do DAB+ se vrátí speciální sportovní kanál Radiožurnálu

Filip Rožánek

Při květnovém mistrovství světa v hokeji se do digitálního vysílání vrátí krátkodobá stanice Radiožurnál Sport.

„Bude to speciální sportovní kanál, vysílaný v systému DAB+, přes internet a podobně. Vyzkoušeli jsme si to už s olympijským speciálem v loňském roce, letos tento projekt vzkřísíme. Nebudeme se věnovat jen hokeji, ale také fotbalové lize a dalším sportům. Kanál Radiožurnál Sport bude takto fungovat po dobu mistrovství, tedy 14 dní,“ řekl generálního ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v rozhovoru pro server Info.cz.

Jak zdůraznil, bude to skutečně jen dočasná záležitost. „Samozřejmě máme v hlavě, a dokonce i na papíře představu o rozhlasovém sportovním kanále. Vázne to ale na financích, které jsou s tím spojené a nejsou úplně malé. Díváme se ale rovněž na to, jaký zájem o sport v rámci rozhlasu jako takového je. U velkých událostí samozřejmě obrovský, ale nejsem si jistý, že bychom jej udrželi během celého roku. Zatím tedy opravdu jdeme cestou speciálních projektů,“ dodal.

Veřejnoprávní rozhlas se také chystá nabídnout komerčním rádiím projekt společné distribuce obsahu na internetu. Podobná spolupráce funguje ve Velké Británii, v Belgii nebo v Nizozemsku.