Do evropského obranného akcelerátoru se dostala druhá česká firma, řeší satelitní komunikaci a kyberbezpečnost

Do nové kohorty akcelerátoru hledajícího společné evropské obranné technologie EUDIS Business Accelerator se dostala česká společnost Corac Engineering. Jde o firmu rozvíjející zabezpečené komunikační řešení pro satelity, drony i vzdálené senzory, aby odolaly případným kybernetickým útokům. Do akcelerátoru, za kterým stojí Evropská komise, se dostala spolu s dalšími 19 evropskými deep-tech startupy v konkurenci necelé pětistovky dalších firem.
Jde o jedinou firmu z Česka v tomto běhu, celkově už o druhý český úspěch v programu. První českou společností přijatou do programu se stal Dronetag, který se specializuje na identifikaci a sledování dronů.
Corac o sobě říká, že vyvíjí bezpečnostní technologie pro budoucí infrastrukturu ve vesmíru i na Zemi. Kombinuje kryptografii, zabezpečené komunikační protokoly, ochranu softwaru například v družici a monitoring systémů, které umožňují detekovat neobvyklé chování. Spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou, Brno Space clusterem nebo organizací Taiwan Startup Terrace. Je mimo jiné partnerem brněnské TRL Space, spolu s ní a dalšími firmami odborníci přišli s projektem moderní ochrany českých hranic, v rámci nějž nabízejí kombinaci dronů, satelitů, cloudové platformy a detekčních algoritmů.
EUDIS je osmiměsíční program, firmám nabízí mimo jiné propojení s byznysem či přístup k testovacím zařízením. Firmy získávají seed financování a možnost návazné finanční injekce.