Lupa.cz

Do evropského obranného akcelerátoru se dostala druhá česká firma, řeší satelitní komunikaci a kyberbezpečnost

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Satelity - družice - Země - oběžná dráha - orbita Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Do nové kohorty akcelerátoru hledajícího společné evropské obranné technologie EUDIS Business Accelerator se dostala česká společnost Corac Engineering. Jde o firmu rozvíjející zabezpečené komunikační řešení pro satelity, drony i vzdálené senzory, aby odolaly případným kybernetickým útokům. Do akcelerátoru, za kterým stojí Evropská komise, se dostala spolu s dalšími 19 evropskými deep-tech startupy v konkurenci necelé pětistovky dalších firem.

Jde o jedinou firmu z Česka v tomto běhu, celkově už o druhý český úspěch v programu. První českou společností přijatou do programu se stal Dronetag, který se specializuje na identifikaci a sledování dronů.

Corac o sobě říká, že vyvíjí bezpečnostní technologie pro budoucí infrastrukturu ve vesmíru i na Zemi. Kombinuje kryptografii, zabezpečené komunikační protokoly, ochranu softwaru například v družici a monitoring systémů, které umožňují detekovat neobvyklé chování. Spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou, Brno Space clusterem nebo organizací Taiwan Startup Terrace. Je mimo jiné partnerem brněnské TRL Space, spolu s ní a dalšími firmami odborníci přišli s projektem moderní ochrany českých hranic, v rámci nějž nabízejí kombinaci dronů, satelitů, cloudové platformy a detekčních algoritmů.

EUDIS je osmiměsíční program, firmám nabízí mimo jiné propojení s byznysem či přístup k testovacím zařízením. Firmy získávají seed financování a možnost návazné finanční injekce.

Praha chce pokračovat v rozvoji vesmírných technologií, má na ně dát 31 milionů Přečtěte si také:

Praha chce pokračovat v rozvoji vesmírných technologií, má na ně dát 31 milionů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).