 »  Do Huawei se pustil i britský ministr obrany, čínskou firmu nechce v 5G sítích

Karel Wolf

Britský ministr obrany Gavin Williamson, vyjádřil hluboké obavy z představy, že by čínská telekomunikační společnost Huawei měla v zemi zajišťovat přechod na mobilní síť páté generace.

„Mám opravdu velmi hluboké obavy z toho, že by Huawei v Británii poskytovala síť 5G,“ prohlásil ministr, který se tak stal prvním členem britské vlády, který proti Huawei otevřeně a veřejně vystoupil. "Musíme se podívat na to, co dělají partneři jako je Austrálie nebo Spojené státy, aby zajistili, že síť 5G bude maximálně bezpečná. My musíme zohlednit skutečnost, která byla nedávno odhalena, tedy že čínský stát někdy jedná škodlivým způsobem,“ doplnil následně.

Není jasné, jestli jsou jeho obavy autentické, nebo tím pouze získává politické body. Jeho ministerstvo každopádně o nasazení Huawei v národní telekomunikační infrastruktuře nerozhoduje. Tato nyní trochu nevděčná kompetence připadá britskému Ministerstvu pro digitální sféru, kulturu, média a sport, které se k problému Huawei nijak nevyjadřuje.

Z budování 5G telekomunikační infrastruktury na svém území už Huawei vyloučila Austrálie, Spojené státy a Nový Zéland. Právě s těmito třemi zeměmi spolupracovalo britské Národní středisko kybernetické bezpečnosti na vyšetřování, které mělo přinést důkazy o vazbách hackerské skupiny APT10 (Advanced Persistent Threat 10) na čínské Ministerstvo státní bezpečnosti. Tým APT10 vedl jednu z největších kampaní kybernetických útoků zaměřenou na duševní vlastnictví a citlivé obchodní informace západních firem v dosavadní historii internetu.

Samotná firma Huawei, podobně jako u nás, všechna tvrzení o napojení na čínskou vládu a o skrytých hrozbách ve svých výrobcích důrazně odmítla. Prohlásila také, že už investovala do technických opatření požadovaných britskými zpravodajskými složkami a akceptovala nutné změny ve svých systémech, které požadovalo britské Národní středisko kybernetické bezpečnosti.

Současné tažení proti Huawei ovšem nemusí být vedeno kvůli obavám o bezpečnost, roli zde mohou hrát i obchodní důvody. Huawei se totiž ocitla v pozici de facto největšího hráče na trhu s telekomunikační infrastrukturou a s aktuálně podepsanými 26 kontrakty na výstavbu 5G sítí je oficiálně největším dodavatelem 5G infrastruktury na světě.