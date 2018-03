 »  Do kin vstupuje film Ready Player One natočený podle kultovní knihy

Jan Sedlák

Ve čtvrtek 29. března 2018 do českých kin vstupuje film Ready Player One: Hra začíná, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy. Sci-fi román od Ernesta Clinea vyšel také v českém překladu, stejně jako jeho další kniha Armada.

Knižní Ready Player One mnozí už dnes považují za kultovní záležitost. Děj popisuje příběh mladíka, který žije v temné budoucnosti a pomocí virtuální reality uniká do fiktivního světa OASIS – stejně, jako řada dalších lidí.

Kniha kombinuje představy o tom, kam by se celá oblast virtuální reality mohla dostat. K dispozici jsou pokročilé VR brýle včetně speciálních obleků, které tělu dávají schopnost cítit aktivity uvnitř VR. Toho se chytlo také HTC, které vyvíjí VR technologie Vive. Firma představila několik VR titulů, které z filmu vycházejí.

Cline dále do děje zakomponoval odkazy na popkulturu zejména osmdesátých let – arcade automaty, filmy a podobně. Film má záběr více rozšířit a do VR světa vložit i modernější prvky, a to z důvodu, aby byl přístupnější i mladšímu publiku.

Ready Player One režíroval Steven Spielberg a prozatím se zdá, že se mu to povedlo. Snímek sklízí vcelku pozitivní recenze. Například na ČSFD má hodnocení 84 procent a na IMDb 8,1 z 10.

Román Armada si hraje s podobnými tématy jako jeho předchůdce. Ukazuje se, že populární videohra, kterou hraje i hlavní hrdina, je ve skutečnosti trénink před skutečnou invazí vetřelců.