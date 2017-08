 »  Do kin vstupuje The Emoji Movie. Už i smajlíci mají vlastní film

Jan Sedlák

Digitální svět do filmové popkultury v posledních letech pronikl několikrát. Vlastní film mají například Angry Birds, nostalgii po videohrách z osmdesátých let zobrazují Pixely, objevil se Tron: Legacy a populární je také animák Raubíř Ralf. Dnes do kin míří další snímek ze stejné kategorie.

Jmenuje se The Emoji Movie (Emoji ve filmu) a skutečně v něm hlavní roli hrají smajlíci. „Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový,“ přibližuje popis filmu.

The Emoji Movie je počítačový animák, na kterém dělalo studio Sony Pictures Animation. To stojí například za poslední předělávkou Šmoulů. Hlavním dabérem je T. J. Miller, který hraje postavu Erlicha Bachmana v populárním seriálu Silicon Valley od HBO.

Hodnocení filmu se smajlíky je v zahraničí prozatím velice špatné. Skóre na Metacritic je 12 procent, na IMDb dělá 1,7 z 10 a na Rotten Tomatoes 2,5 z 10.