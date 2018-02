 »  Evropský trh s předplacenými videoslužbami se má do pěti let skoro zdvojnásobit

Jan Brychta

Podle průzkumu agentury Kagan, spadající pod společnost S&P Global Market Intelligence, který citoval web BroadbandTVnews.com, by mělo předplatné OTT aplikací a VoD služeb v průběhu příštích pěti let i nadále růst.

Podle odhadu citované agentury by měly tržby za předplatné videoslužeb dosáhnout v roce 2022 necelých sedmi miliard dolarů oproti 3,9 miliardy v loňském roce. Hlavními příčinami tohoto růstu by měla být lokalizace Netflixu na jednotlivých evropských trzích, dále expanze Amazon Prime Videa jako samostatné služby, rozjezd nadnárodních OTT aplikací od HBO nebo Showmaxu, stejně jako posilování nabídky lokálních médií typu Now TV od Sky nebo Maxdome od skupiny ProSiebenSat.1 Media.



Autor: S&P Global Market Intelligence Odhad počtu předplatitelů SVoD služeb.

Počet jednotlivých předplatitelů ve čtrnácti evropských zemích uvedených v grafu výše by měl vzrůst z loňských 39,3 milionu na 60,8 milionu v roce 2022, tedy ročně o 9,1 procenta. Údaje zahrnují předplatné online videoslužeb bez účtů registrovaných v rámci reklamních akcí nebo balíčků více platforem.



Autor: S&P Global Market Intelligence Dostupnost SVoD služeb v jednotlivých zemích

Netflix vede v počtu aktivních platících zákazníků ve všech sledovaných zemích mimo Německa, Polska a Ruska. V Německu je nejsledovanější online platformou Amazon Prime Video, navazující na předchozí úspěch služby Amazon Prime.

V zemích východní Evropy vedou navzdory mezinárodní konkurenci lokální služby. Většina z nich využívá hybridního AVoD/TVoD/SVoD modelu zaměřeného převážně na generování zisků pomocí zobrazování videoreklamy.