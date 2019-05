 »  Do Prahy přichází další slibný VR projekt, Somnium Space nově získal milion dolarů

Jan Sedlák

Rozjetou českou scénu ve virtuální realitě, která díky projektům jako LIV, VRgineers, Golem VR nebo Beat Saber patří mezi nejvíce pokročilé na světě, rozšiřuje další firma s poměrně velkými ambicemi a dobrým startovním kapitálem. Své aktivity do Prahy přesouvá startup Somnium Space, který nově získal investici ve výši jednoho milionu dolarů.

Somnium doposud působil v Londýně a snaží se vytvářet rozsáhlý VR svět, který by se dal přirovnat k tomu, co je k vidění v knize a filmu Ready Player One. Hráči zde dostávají prostor se pohybovat, tvořit nebo interagovat s ostatními. „Náš ultimátní cíl je přinést rozsáhlý svět, který se neustále mění a do kterého se lidstvo může plně ponořit,“ říká šéf Somnium Space Artur Sychov.

VR svět se snaží budovat vlastní ekonomiku nebo měnu. Somnium začal sbírat peníze na vývoj skrze crowdfundingové akce a například prodával virtuální půdu. Takto se mu ještě před seed investicí podařilo získal 200 tisíc dolarů.

Somnium Space je aktuálně dostupný v rámci Steam Early Access jako free to play. Podporuje VR headsety HTC Vive, Oculus Rift a Windows Mixed Reality. V létě přijde verze pro Oculus Go a později v letošním roce také verze pro očekávaný bezdrátový přístroj Oculus Quest. V létě se rovněž objeví nová verze aplikace s lepší grafikou, novým systémem avatarů a dalšími novinkami.

Na podobném metaverse projektu dělá také firma Linden Lab, která stojí za dříve populárním Second Life. Jejich VR svět se jmenuje Sansar. Česká firma Solirax pak vytváří svět NeosVR.