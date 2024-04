Do Rady ČT chtějí zpátky Šarapatka nebo Karmazín

Autor: Karel Choc, Internet Info

Mediální výbor sněmovny dostal deset přihlášek na volná místa v mediálních radách. V Radě České televize a v Radě Českého rozhlasu se uvolní po jednom mandátu, přičemž oba dosavadní členové by rádi pokračovali.





Do Rady České televize kandidují Vladimír Karmazín, jemuž současné funkční období vyprší na konci června, dále Petr Brozda, Jan Mikuláštík, Veronika Sedláčková a Zdeněk Šarapatka.





O místo v Radě Českého rozhlasu mají zájem Zdeněk Mahdal, jehož současný mandát uplyne na konci května, dále Jakub Chytil, Petr Šíla, Jiří Vejvoda a René Zeithaml.

Všechny zájemce pozve mediální výbor na veřejné slyšení. To se uskuteční ve čtvrtek 9. května dopoledne. Pak sněmovní výbor zúží kandidátní listinu na tři uchazeče do televizní rady a tři uchazeče do rozhlasové rady. Na květnové schůzi sněmovny by pak měli poslanci hlasovat, komu volná místa připadnou.

Přehled kandidátů do Rady ČRo včetně předkladatelů

Kandidát Navrhující organizace JUDr. Jakub Chytil Czech Institute of Directors Mgr. Zdeněk Mahdal FILMSERVICE a.s. Ing. Petr Šíla Trautzlova umělecká společnost, z.s. PhDr. Jiří Vejvoda Česká filharmonie Mgr. René Zeithaml AUTHOR TEAM STUPNO z.s., Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni – Korandův sbor, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s., NRZP Plzeňského kraje

Přehled kandidátů do Rady ČT včetně předkladatelů