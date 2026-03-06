Do Rady vlády se vrátil zástupce společnosti Onsemi, která v Rožnově vyrábí čipy

Do Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace byl jmenován zástupce společnosti Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí čipy zejména pro automobilky a průmysl. Jednatel zdejší pobočky Josef Švejda už se zúčastnil prvního jednání.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborný poradní orgán vlády České republiky, který aktuálně čítá 18 osobností.
“RVVI má klíčovou roli při naplňování Hospodářské strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0, a to zejména v oblasti výzkumu, inovací, digitalizace a rozvoje umělé inteligence. Jejím úkolem je zefektivňovat systém podpory výzkumu a inovací, lépe využívat evropské prostředky a posilovat propojení vědy s průmyslovou i společenskou praxí,” uvedl Švejda s tím, že chce přispívat k rozvoji české vědy.
Švejda v Radě vlády usedl už začátkem roku 2024, když ho jmenovala vláda Petra Fialy. Později byl bez udání důvodů odvolán, což mezi firmami vyvolalo negativní reakce. S Babišovou vládou se Švejda vrací.
Onsemi v Česku dělá roční tržby kolem sedmi miliard korun. Firma chce expandovat výrobu za dvě miliardy dolarů, čeká se na státní pobídku přesahující 10 miliard korun. Onsemi kromě jiného získala zakázku od Nvidie na dodávku výkonové elektroniky pro napájení AI datacenter. Firma v Česku provozuje i centrum návrhu čipů a úzce spolupracuje s univerzitami, hlavně s VUT.
Švejda v Onsemi pracuje přes 23 let, jeho oficiálně titul je Site Director. Předtím pracovat pro přerovskou firmu Meopta, rovněž dodavatele do polovodičového průmyslu, například do ASML.