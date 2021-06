Do rozhlasové rady chtějí Martina Kociánová nebo Milan Rokytka

Celkem pět zájemců se přihlásilo na jedno volné místo v Radě Českého rozhlasu. To je neobsazené od doby, kdy se Petr Arenberger stal ministrem zdravotnictví a kvůli neslučitelnosti funkcí musel rezignovat na post v rozhlasové radě.

Volební výbor sněmovny obdržel přihlášky Martiny Kociánové, Zdeňka Musila, Milana Rokytky, Jiřího Šuchmana a Jana Zilvara. Všichni kandidáti se poslancům představí při veřejném slyšení ve čtvrtek 24. června 2021. Hned po jeho skončení členové volebního výboru rozhodnou, kteří tři uchazeči postoupí do finále.

Televizní a rozhlasová moderátorka Martina Kociánová v Českém rozhlase v minulosti uváděla pořad Kupředu do minulosti. Po zrušení pořadu založila publicistický web se stejným názvem, který podle své tiráže „hledá staré recepty na nové problémy, i nové recepty na staré problémy“. Nominoval ji Český spolek přátel Izraele.

Zdeněk Musil je někdejší tiskový mluvčí Národního památkového ústavu, působil také v Národní knihovně. Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Nominoval ho brněnský spolek Naděje v pohybu.

Internetový publicista Milan Rokytka letos kandidoval i do Rady České televize, do finálního výběru se však nedostal. V minulosti psal pro Haló noviny. Do rady ho navrhuje Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií, vedené advokátem Norbertem Naxerou, které jako svůj účel uvádí zrušení nebo výrazné snížení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.

Jiří Šuchman, navržený Nadací Charty 77, je od letošního února členem a předsedou Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu. Vystudovaný ekonom má zkušenosti především z telekomunikačního sektoru – Asociace provozovatelů mobilních sítí, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, T-Mobile a podobně.

Jan Zilvar kandiduje do rozhlasové rady opakovaně, má zkušenosti ze sektoru komerčních rádií (například Bonton nebo Hey). Čtyři roky byl tajemníkem a místopředsedou už zaniklého politického hnutí Úsvit. Nominoval ho Svaz autorů a interpretů.