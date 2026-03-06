Lupa.cz  »  Do startupového zákona se připravuje konkrétní začlenění pobídek pro investory

Do startupového zákona se připravuje konkrétní začlenění pobídek pro investory

Iva Brejlová
Dnes
Jiří Vicherek a Martin Jiránek Autor: Česká startupová asociace
Jiří Vicherek a Martin Jiránek

V Česku by startupy měly získat lepší přístup ke kapitálu. V rámci připravovaného startupového zákona se totiž řeší nastavení pobídek pro investory, kteří do technologických firem budou posílat své peníze. Cílem je, aby byli díky daňovému zvýhodnění motivováni investovat spíše do rozvíjejících se firem než například do nemovitostí.

Inspirací má být švédský a britský model, které umožňují snížit základ daně o část (několik desítek procent) investované částky. Cílem v těchto zemích i v Česku má být zvýšení dostupnosti kapitálu pro mladé firmy a podpora vzniku nových technologických společností. Na to je však třeba definice startupu, která v Česku zatím chybí. „Stát musí investorům poslat jasný signál: tady je definice startupu a scale-upu, a zde je důvod, proč se vyplatí investovat právě do nich,“ uvádí Martin Jiránek, zmocněnec pro startupy, který spolu s Českou startupovou asociací a dalšími subjekty na startupovém zákoně pracují.

Detaily, jako jsou konkrétní procenta a mechanismus, jsou prý připravené. Zatím však nejsou veřejně známé a aktuálně se mají projednávat, mimo jiné i s ministerstvem financí. Ambicí zmocněnce i asociace je mít připravený startupový zákon do léta. Přitom zintenzivňuje jednání. „Nyní jsme se navíc dohodli, že se se startupovým sektorem budeme společně s ekonomickými ministry pravidelně setkávat a budeme řešit, co potřebují, aby jejich byznys mohli dál rozvíjet,“ vyjádřil se k tématu rozvoje startupů premiér Andrej Babiš.

Startupová asociace má přípravu a prosazení startupového zákona za cíl pro letošek. Kromě zmíněného má umožnit například oficiální „švarcsystém“ pro startupy.

