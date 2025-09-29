Lupa.cz  »  Do vedení evropských internetových uzlů se dostal už druhý Čech

Do vedení evropských internetových uzlů se dostal už druhý Čech

Jan Sedlák
Včera
Adam Golecký Autor: NIX.CZ

Ředitel českého nezávislého internetového uzlu NIX.CZ Adam Golecký se stal členem vedení organizace European Internet Exchange Association (Euro-IX). Ta sdružuje podobná peeringová centra z celé Evropy včetně těch největších jako jsou nizozemský AMS-IX nebo německý DE-CIX. Součástí jsou i firmy typu Equinix nebo Orange.

Golecký je nyní členem představenstva Euro-IX, a to minimálně do roku 2027, kdy může být jmenován znovu.

Šéf NIXu je druhým Čechem, který v představenstvu Euro-IX působí. Ředitel správce národní internetové domény CZ.NIC Ondřej Filip se na této úrovni pohybuje už řadu let a nyní zastává funkci předsedy. Filip je zároveň předsedou představenstva NIXu.

“Posláním organizace Euro-IX je podpořit rozvoj, posilování a zdokonalování takzvané Internet Exchange Point (IXP) komunity. Ta zahrnuje spolupráci jednotlivých peeringových uzlů především v Evropě a spočívá ve sjednocování technických standardů používaných uzly při společných postupech například v oblasti statistického vyhodnocování a informačních aktivit,” shrnul NIX.

Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC

Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

PROGRAM
