 »  Dobrovolníci za víkend naprogramovali e-shop pro elektronické dálniční známky

David Slížek

Několik desítek vývojářů v průběhu hackathonu vyvinulo funkční e-shopové řešení pro prodej elektronických dálničních známek. Akce, kterou svolal podnikatel Tomáš Vondráček, byla reakcí na kauzu státní zakázky na systém EDAZ, která byla podle řady kritiků předražená a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ji chtěl přidělit bez otevřeného výběrového řízení.

E-shop by měl být jednou ze součástí systému. O jeho celkové podobě ale nejsou známy konkrétní podrobnosti, protože fond kompletní zadání nezveřejnil.

E-shop je veřejně dostupný na adrese Ferznamka.cz (nebo Fairznamka.cz). Umožňuje v testovacím režimu za symbolickou cenu 1 – 3 Kč koupit elektronickou dálniční známku nebo zkontrolovat platnost zakoupeného kupónu.

„Koupí Fér známky za symbolickou cenu si vyzkoušíte, jak náš systém funguje. Veškerý výdělek navíc poputuje Nadačnímu fondu Kolečko, který pomáhá dětem po těžkých úrazech,“ píší organizátoři.

Technické specifikace e-shopu podle organizátorů hackathonu: Systém je otevřený pro napojení ostatních partnerů – e-shopů, benzinových pump, bankovních aplikací, jako je například George – vše pomocí API.

V rámci hackathonu jsme vyvinuli dva e-shopy.

První je postaven na platformě Kentico EMS.

Druhý je single page aplikace v React.js.

Máme mobilní aplikaci pro Android i iOS. 6. Pro rozpoznávání registračních značek používáme ALPR (automatizované rozeznávání registračních značek) se statickou kamerou společnosti Camea, které je využíváno k identifikaci vozidel např. při parkování či Policií ČR.

Platí se přes platební bránu Global Payments ve spolupráci s Českou spořitelnou na transparentní účet.

Podpora pro uživatele je místo robustního zákaznického call centra 24/7 vyřešena pomocí IT, tedy a. na webech funguje chatbot Rasa, b. můžete si také zavolat na interaktivní voicebot Vocalls, tel.: +420 228 227 264.

Srdcem projektu je centrální systém napsaný v .NET Core, provozovaný na Microsoft Azure Cloud. Jde o bezpečného prostředníka mezi státem a finálním uživatelem.

Účetnictví je zajištěno integrací do systémů ABRA.

Pro reporting používáme Power BI.

Peníze z FerZnamka.cz budou věnovány nadačnímu fondu Kolečko.

Kvůli zakázce ve funkci skončil ministr dopravy Vladimír Kremlík (nestraník za ANO). Hnutí ANO řídí resort dopravy už od roku 2014 a Kremlík byl za tu dobu třetím ministrem.

Na hackathon se o víkendu přišel podívat premiér Andrej Babiš, nový ministr dopravy Karel Havlíček či státní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Na facebookovém profilu předsedy vlády vyšel text, ve kterém Babiš dává odpovědnost za problém se zakázkou na vinu zákonu o státní službě.

„Jsem naštvanej na úředníky, kteří jsou pod státní službou, díky tomu si můžou dělat, co chtějí, páchat škody, aniž by za to nesli následky. Jako jsme teď svědky v případě ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury přímo zodpovědného za zpackanou 401milionovou zakázku a prvního náměstka na Ministerstvu dopravy. Můžeme je leda tak vyzývat, aby rezignovali, ale to je všechno. Není přece možné, aby ministři a premiér nesli politickou odpovědnost, ale neměli právo dělat manažerská rozhodnutí, zatímco se jim úředníci vysmívají. Proto přijdu s návrhem novely zákona o státní službě, abychom měli možnost se zbavit úředníků, kteří pochybí a můžou způsobit daňovým poplatníkům ztráty,“ stojí v postu.