 »  DoDo chytá druhý dech a velkého klienta. Jeho kurýři budou vozit balíčky pro Mall

Jan Beránek

Praha, Brno a Bratislava. Zákazníci v největších městech budou moci vyzkoušet doručovací novinky Mallu. V Praze začnou rozvážet objednávky kurýři DoDo. Stačí si tak zboží v obchodě odbavit k osobnímu odběru a kurýr ho vyzvedne, i když není ještě zaplacené.

„Zákazník pak při předání uhradí zboží kurýrovi v hotovosti nebo pomocí platební karty spolu s expresním poplatkem za doručení ve výši 99 korun. V budoucnu by se služba měla rozšířit i do dalších větších měst, kde má Mall.cz vlastní výdejny,“ tvrdí tisková zpráva obchodu. Vzhledem k tomu, že DoDo jezdí autem nebo chodí pěšky nebo v MHD, půjde mu to lépe s menšími objednávkami.

Vedle pražského expresního doručování v Mallu zapracovali na logistice. V Brně a Bratislavě tak mohou začít doručovat v den objednání.