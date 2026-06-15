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Dog & Cat TV pro majitele psů a koček startuje na Slovensku, do Česka zamíří v létě

Filip Rožánek
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Dog & Cat TV: Veterinární klinika pro kočky Autor: SECOM Group
Dog & Cat TV: Veterinární klinika pro kočky
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Od pondělí 15. června začala na Slovensku vysílat tematická stanice Dog & Cat TV. Jak název napovídá, je věnovaná psům, kočkám a jejich majitelům. Až do konce srpna bude exkluzivně v nabídce operátora Orange Slovensko. Spuštění v Česku provozovatel plánuje na léto 2026. Pro kanál je Slovensko třetí evropský trh po Francii a Nizozemsku.

Stanici provozuje francouzská skupina SECOM Group, na českém a slovenském trhu ji zastupuje agentura Channels. Zatím není jasné, u kterého operátora bude televize na českém trhu dostupná.

„Pocházím z České republiky, a tak mě těší, že se Slovensko a brzy i Česko připojí k územím, kde Dog & Cat TV vysílá,“ poznamenala generální ředitelka televizní divize SECOM Group Nela Pavloušková. Region podle ní spojuje silná chovatelská kultura a blízký vztah lidí ke psům.

Dog & Cat TV

Logo Dog & Cat TV

Autor: SECOM Group

Podle dat uvedených v prezentaci televize má v Česku alespoň jednoho psa 42 procent domácností a kočku 23 procent. V zemi žije přibližně 2,3 milionu psů a 1,1 milionu koček. Na Slovensku vlastní psa 29 procent a kočku 15 procent domácností.

Program bude plně lokalizovaný, zaměří se na chovatelské rady, zajímavosti a kuriozity ze zvířecího světa. Programovou skladbu staví na čtyřech žánrech: zpravodajství a reportážích ze světa psů a koček, odborném poradenství, magazínech s reálnými příběhy a zábavných pořadech ve stylu reality show.

Diváci se mohou těšit na pořady jako Nejroztomilejší psí společníci, Nebezpeční psi, Můj pán je celebrita, Veterinární klinika pro kočky nebo Perfektní psi.

Dog & Cat TV začala vysílat ve Francii 1. září 2025 v základní bezplatné nabídce na pozici 250, od 30. března 2026 je zařazena u Canal+. V Nizozemsku ji od 14. března 2026 nabízí operátor KPN v rodinném balíčku.

Skupinu SECOM Group založil v roce 2001 Bruno Lecluse. Specializuje se na tematické televizní kanály, mezi něž patří mimo jiné Melody, Museum TV či Le Figaro TV. Šíří je ve více než 90 zemích.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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