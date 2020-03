 »  Dokument V síti vidělo přes víkend 115 245 diváků. Je to nový rekord

Jan Vaca

Dokumentární film V síti, který mapuje chování sexuálních predátorů na internetu, vidělo jen během víkendu 115 245 diváků. Na své facebookové stránce to oznámili tvůrci filmu.

Podle společnosti Aerofilms, která je distributorem filmu, je to srovnatelné s českými hranými komečními hity. „Jedná se o historicky nejlepší první víkend dokumentu v českých kinech (doposud toto prvenství držel film Michael Jackson’s This Is It s 91 824 diváky) a 9. nejlepší první víkend českého filmu,“ uvedli zástupci Aerofilms.

Z českých dokumentů byl zatím nejúspěšnější dokument Trabantem do posledního dechu. Ten v roce 2016 vidělo v kinech za první víkend přes 18 tisíc lidí.

O filmu jsme si před premiérou povídali s výkonnou producentkou Pavlou Klimešovou.

Podcast s ní si můžete poslechnout zde:

Tvůrci filmu ještě před natáčením vytvořili falešné profily tří dvanáctiletých dívek. V dokumentu je hrají dospělé herečky s mladistvým vzhledem (postavy jménem Michaela Soukupová, Týna Junová a Nikola Komárková).

Štáb filmu pak strávil ve studiu, v němž vyrostly i tři dětské pokojíčky, celkem deset dnů. A během nich zaznamenal celkem 2458 mužů, kteří se od dívek snažili získat intimní fotografie nebo videa. Dokument, jehož režiséry jsou Vít Klusák a Barbora Chalupová, zachycuje i explicitní sexuální chování některých útočníků.

GALERIE: Jak vypadalo natáčení filmu V síti