 »  Doména .org se nejspíš prodávat nebude, ICANN miliardovou transakci zablokoval

Plánovaný prodej neziskovky Public Interest Registry (PIR), která drží práva k TLD .org, pravděpodobně padá. Transakci zablokovalo představenstvo organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), které s prodejem nedalo souhlas.

Záměr koupit PIR za 1,1 miliardy dolarů oznámila loni v listopadu společnost Ethos Capital. PIR se měl po prodeji z neziskovky změnit na komerční firmu. Ethos Capital přitom ujišťovala, že se na provozování domény nic nezmění.

Chystaná změna vlastníka přesto vyvolala řadu kritických ohlasů. Na doméně .org fungují často nekomerční projekty, které se obávaly, že soukromý vlastník bude zvyšovat ceny.

Představenstvo ICANN, jehož schválení transakce podléhá, se po několikaměsíčním zkoumání k obavám do velké míry připojilo. Prodej podle zdůvodnění odmítlo zejména kvůli tomu, že se mu nelíbila plánovaná proměna PIR v komerční firmu, která má za úkol prosazovat zájmy svých vlastníků a nemá smysluplný plán, jak sloužit komunitě webů na doméně .org.

Podle ICANN je problematické i to, že by PIR byla po transakci zatížena dluhem ve výši 360 milionů USD, který by musela splácet. „Vznáší to další otazníky ohledně toho, jak by byli uživatelé domén na .org chráněni a zda by pro ně transakce byla výhodná,“ píše ICANN. Své důvody podrobně rozvádí v tomto dokumentu.

Rozhodnutí ICANN nejspíš chystanou transakci definitivně pohřbilo. ICANN sice v dokumentu dává PIR teoretickou možnost podat novou žádost, která by vyvrátila vznesené námitky, a případ by se také ještě mohl řešit soudní cestou. Žádná ze stran ale zatím novou dohodu či soudní řešení neavizovala.

Společnost Ethos Capital označila rozhodnutí ICANN za nebezpečný precedens s dalekosáhlými obchodními důsledky. „ICANN překročil své pravomoci, které jsou omezeny na to, aby rutinní převody nepřímé kontroly (jako je prodej PIR) nenarušovaly bezpečnost, stabilitu a spolehlivost doménového registru,“ píše firma ve svém vyjádření.