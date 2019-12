 »  Domény s diakritikou nechceme, vyplynulo z průzkumu CZ.NIC

David Slížek

Domén s diakritikou se v Česku jen tak nedočkáme. Postoj uživatelů a internetových firem se totiž nemění: o háčky a čárky v doménových jménech nemá většina z nich zájem. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal vypracovat správce české národní domény, sdružení CZ.NIC.

Proti zavedení systému IDN (Internationalized Domain Names) se vyjádřilo 88 % respondentů z řad organizací a 64 % oslovených běžných uživatelů internetu, shrnuje sdružení výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 1015 zástupců organizací a 1206 individuálních uživatelů.

Při předchozím dotazování v roce 2016 přitom se zavedním diakritiky nesouhlasilo 86 % organizací a 55 % jednotlivců.

„Opakované odmítnutí IDN v doméně .CZ pro nás není překvapením. Průzkum mimo jiného také ukázal, že pro uživatele Internetu není IDN tím, co by je vyloženě zajímalo a chtěli by řešit. Dotazovaní uvedli, že jsou pro ně důležitější témata, a to například internetová bezpečnost, ochrana na Internetu nebo dostupnost kvalitního internetového připojení,“ komentuje výsledky výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip.

Celý průzkum, který se kromě diakritiky v doménách týká i dalších témat, si můžete přečíst na webu www.háčkyčárky.cz.