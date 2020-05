 »  Donald Trump chce zbavit sociální sítě ochrany před odpovědností za obsah uživatelů

Americký prezident Donald Trump v reakci na označení svých dvou tweetů za sporné vydal prezidentský výnos (executive order), ve kterém nařizuje vládním úřadům vyložit několik paragrafů klíčového amerického zákona upravujícího fungování online služeb.

Dotyčná norma (Section 230) vylučuje odpovědnost sociálních sítí (a všech dalších provozovatelům online služeb) za obsah, který na ně vkládají uživatelé. Říká také, že provozovatelé služeb mohou omezovat přístup nebo dostupnost obsahu, který je obscénní, přehnaně násilný, obtěžující nebo jinak nežádoucí – pokud tak činí „v dobré víře“.

(1) Treatment of publisher or speaker

No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.

(2) Civil liability

No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of—

(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or

(B) any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).