 »  Donald Trump na 11 minut zmizel z Twitteru. Účet mu smazal končící zaměstnanec

Osobní účet amerického prezidenta Donalda Trumpa (@realDonaldTrump) ve čtvrtek dočasně zmizel z Twitteru. Výpadek účtu se skoro 42 miliony followerů trval 11 minut a vyvolal řadu spekulací. Vysvětlení je ale nakonec poměrně prosté.

Byla to lidská chyba, přiznal nejprve Twitter. Později doplnil: „V průběhu vyšetřování jsme přišli na to, že šlo o skutek zaměstnance zákaznické podpory Twitteru, který to udělal ve svůj poslední den ve firmě. Provádíme rozsáhlé interní vyšetřování,“ dodala firma.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF