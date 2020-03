 »  Doporučené dopisy elektronicky: poštovní datové zprávy můžete posílat zdarma

David Slížek

Uživatelé datových schránek mohou v době epidemie COVID-19 využívat posílání poštovních datových zpráv zdarma. Poštovní datová zpráva je elektronická obdoba doporučeného dopisu, kterou si mohou lidé s datovými schránkami posílat mezi sebou (neplést s datovými zprávami zasílanými úřadům, ty jsou zdarma vždy). Za příjem těchto zpráv se nikdy neplatilo, ale odeslání jedné dosud stálo 15 Kč.

Nově je zasílání poštovních datových zpráv zdarma, a to až do odvolání – minimálně do ukončení nouzového stavu, stojí v oznámení na webu systému datových schránek.

„Poštovní datová zpráva plně a spolehlivě nahradí běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami. Zaslání Poštovní datové zprávy je zcela rovnocenné odeslání doporučeného dopisu, navíc je tato považována za doručenou již okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Lze takto posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty,“ popisuje web.

Uživatelé datových schránek nemusí pro získání novinky sami nic zapínat, systém jim možnost odesílání poštovních datových služeb zdarma sám zpřístupní. Aby příjemce mohl zprávy dostávat, musí mít příjem povolený v nastavení.



Povolení přijímání poštovních datových zpráv

„Stávající klienti, kteří mají s Českou poštou uzavřenou smlouvu, neobdrží za zprávy odeslané v období akce fakturu. Uživatelům, kteří Poštovní datové zprávy hradí z kreditu, nebude po odeslání zprávy kredit snížen. Ti uživatelé, kteří nemají uzavřenou smlouvu, ani nemají kredit v datové schránce, mohou Poštovní datové zprávy také odesílat zdarma bez nutnosti jakékoliv aktivace služby. Všem datovým schránkám byl automaticky navýšen kredit o 0,01 Kč, cílem tohoto opatření je, aby všechny schránky měly nenulovou výši kreditu,“ stojí v oznámení.

Kvůli tomu, že je novinka nasazována rychle, nemusí některé texty v rozhraní datových schránek momentálně odpovídat skutečnosti, dodává.