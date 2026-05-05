Dovolání neuspělo, za nezákonné rozhodnutí členů Rady ČT odpovídá Česká televize

Filip Rožánek
Dnes
Roman Bradáč, Pavel Matocha, Hana Lipovská, Rada ČT Autor: Filip Rožánek, Internet Info
Na archivním snímku ze zasedání Rady České televize jsou radní Roman Bradáč, Pavel Matocha a Hana Lipovská. Hanu Lipovskou poslanci odvolali v září 2021.

Nejvyšší soud odmítl dovolání České televize ve sporu o náhradu škody, kterou způsobili členové Rady ČT nezákonným odvoláním členů Dozorčí komise v listopadu 2020. Jen v posuzovaném případě musí televize uhradit žalobci několik set tisíc korun (pravomocně přiznaná částka, úroky plus úhrada nákladů na soudní řízení).

Na nově publikované usnesení Nejvyššího soudu z poloviny dubna upozornil server Echo24

Soudní spory vyhráli také další nezákonně odvolaní členové poradního orgánu Rady ČT, který má právo nahlížet do televizních smluv a účetnictví. Celková škoda způsobená rozhodnutím Rady ČT představuje několik milionů korun.

Důležitou rovinou celého sporu byla právní povaha rozhodnutí Rady ČT a to, kdo má za nezákonný akt ručit. Rada ČT totiž nemá právní subjektivitu a navenek je součástí České televize, jejíž vedení ale zároveň nemůže ovlivnit rozhodování kontrolního orgánu. 

Česká televize v dovolání argumentovala mimo jiné tím, že parlamentem volená Rada ČT vykonává státní správu, a odpovědnost by tedy měla nést Česká republika. Nejvyšší soud tento výklad odmítl a potvrdil ustálenou judikaturu, podle níž je Rada ČT orgánem České televize a její rozhodnutí o odvolání člena Dozorčí komise není výkonem státní moci, který by zakládal odpovědnost státu. Soud v této souvislosti odkázal na svá předchozí rozhodnutí ze 14. října 2025 a z 9. prosince 2025, v nichž obdobné spory řešil shodně.

U Nejvyššího soudu neuspěl ani argument, že radní České televize jednali v omluvitelném právním omylu, protože šlo o složitou problematiku, k níž neexistovala judikatura ani odborná literatura. Nejvyšší soud konstatoval, že samotná složitost právní otázky zavinění nevylučuje. V odůvodnění rovněž připomněl, že každý subjekt, který se v řízení brání vlastním výkladem právního předpisu, musí počítat s tím, že soudy jeho výklad nemusí přijmout, a tento výsledek pak nelze prezentovat jako omluvitelný omyl.

Spor se táhne od listopadu 2020, kdy Rada ČT na návrh tehdejší radní Hany Lipovské odvolala všech pět členů tehdejší Dozorčí komise. Čtyři z odvolaných členů se rozhodli své odvolání napadnout u soudu. Celé rozhodnutí Rady ČT později Nejvyšší správní soud zrušil pro nezákonnost. Tím se odvolaným členům otevřela cesta k žalobám o náhradu ušlého zisku. V posuzovaném případu požadoval odvolaný člen náhradu po České televizi i po českém státu prostřednictvím Ministerstva financí. Soudy nižší instance však potvrdily, že odpovědnost za škodu nese přímo veřejnoprávní instituce. Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu podala už jen Česká televize. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu už není přípustný žádný opravný prostředek.

Případ má přesah také do aktuální doplňovací volby členů Rady České televize. Obměňuje se v ní šest míst a znovu kandidují i členové, kteří v listopadu 2020 hlasovali pro soudem zrušené usnesení – Roman Bradáč, Pavel Matocha, Jiří Šlégr a Luboš Xaver Veselý. Poslanci je přesto posunuli na užší seznam finalistů. Už dříve sněmovna znovu zvolila do Rady ČT Vladimíra Karmazína, který pro nezákonné usnesení také hlasoval. Dalšího bývalého televizního radního Daniela Váňu poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu. Také on pro zrušené usnesení hlasoval.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

