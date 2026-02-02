Lupa.cz  »  Dřív koordinovali Ježíška, teď dva kamarádi získali se stejným principem peníze na AI agenta pro e-commerce

Dřív koordinovali Ježíška, teď dva kamarádi získali se stejným principem peníze na AI agenta pro e-commerce

Iva Brejlová
Včera
Whisper Autor: Whisper
Zakladatelé Whisper

Projekt AI agenta pro zákaznickou podporu v e-commerce světě Whisper, se kterým přišli zakladatelé charitativní platformy Milý Ježíšku, získal na investici 300 tisíc eur (asi 7,3 milionu Kč). Posílá ji Miton a finance mají pomoci nejdřív s rozvojem AI v zákaznické podpoře, kde AI agent funguje jako „pit crew“ – na pozadí připraví akce napříč systémy a po schválení člověkem je i provede.

Whisper uvádí, že v zákaznické podpoře nejvíc času nezabere samotné psaní e-mailu, ale práce „okolo“. Aby člověk vyřešil jeden požadavek, musí dohledat objednávku, ověřit stav u dopravce, dát vědět do skladu či připsat něco do sdílené tabulky. Whisper dohledává kontext napříč systémy a připraví konkrétní akce, které po schválení člověkem v systémech rovnou vykoná.

Funguje přitom jako plug-and-play řešení na platformách jako Shoptet či Shopify i nad dalšími systémy. Sám si nastuduje, jak se daný systém používá. Aktuálně Whisper testují e-shopy různých velikostí, mezi nimi i miliardové Lentiamo. „Po odladění celého workflow by pak mělo být možné většinu požadavků zpracovat zcela automaticky,“ očekává Jiří Urban, CEO Lentiama.

Zakladatelé Whisperu Martin Kučera a Vojtěch Paukner jsou kamarádi od mateřské školky. Kučera je elitní programátor, Paukner produktový manažer se zkušenostmi například z AI startupu Rossum. Whisper vystavěli po zkušenostech se zmíněnou charitativní platformou, ve které bylo třeba zkoordinovat tisíce dárců a desítky dětských domovů tak, aby děti dostávaly dárky včas a informace se předávaly napříč různými systémy. „Whisper dostal jen přístup k API a dokumentaci, zbytek se naučil sám,” popisuje Paukner.

