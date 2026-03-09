Dronetag se dostal jako jediná česká firma do evropského obranného akcelerátoru EUDIS

Český startup Dronetag byl vybrán do druhé kohorty akcelerátoru EUDIS Business Accelerator, za kterým stojí Evropská komise. Z více než dvaceti zemí EU a Norska postoupilo do programu celkem 20 startupů a scaleupů. Dronetag je mezi nimi jediným českým zástupcem.
Dronetag se specializuje na identifikaci a sledování dronů. Firma zajišťuje virtuální „pasy" pro bezpilotní stroje. Vyrábí mimo jiné IoT zařízení, která lze přimontovat na dron a zajistit mu tak identifikátor. Umí vysílat informace o letu a poloze strojů, jeho hardwarová nabídka ale obsahuje také zařízení, které dokáže přijímat všechna data od dronů, jež se pohybují v okruhu několika kilometrů. Je tak zajímavou součástí obranného průmyslu.
V roce 2024 se Dronetag dostal do první kohorty akcelerátoru NATO Diana jako jediná česká firma z více než 1 300 přihlášených. Aktuálně technologii firmy využívá 12 evropských armád a Dronetag každý měsíc expeduje stovky detekčních zařízení.
Osmimesíční program EUDIS nabídne vybraným firmám individuální mentoring, přístup k testovacím zařízením, pět bootcampů napříč Evropou a kontakty na lídry obranného průmyslu, koncové uživatele i investory. Každá firma navíc získá seed financování ve formě voucheru až 120 000 eur, tři nejlepší týmy na konci programu mohou získat dalších 50 000 eur.