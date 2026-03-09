Lupa.cz  »  Dronetag se dostal jako jediná česká firma do evropského obranného akcelerátoru EUDIS

Dronetag se dostal jako jediná česká firma do evropského obranného akcelerátoru EUDIS

Iva Brejlová
Včera
Dronetag Autor: Dronetag

Český startup Dronetag byl vybrán do druhé kohorty akcelerátoru EUDIS Business Accelerator, za kterým stojí Evropská komise. Z více než dvaceti zemí EU a Norska postoupilo do programu celkem 20 startupů a scaleupů. Dronetag je mezi nimi jediným českým zástupcem.

Dronetag se specializuje na identifikaci a sledování dronů. Firma zajišťuje virtuální „pasy" pro bezpilotní stroje. Vyrábí mimo jiné IoT zařízení, která lze přimontovat na dron a zajistit mu tak identifikátor. Umí vysílat informace o letu a poloze strojů, jeho hardwarová nabídka ale obsahuje také zařízení, které dokáže přijímat všechna data od dronů, jež se pohybují v okruhu několika kilometrů. Je tak zajímavou součástí obranného průmyslu.

V roce 2024 se Dronetag dostal do první kohorty akcelerátoru NATO Diana jako jediná česká firma z více než 1 300 přihlášených. Aktuálně technologii firmy využívá 12 evropských armád a Dronetag každý měsíc expeduje stovky detekčních zařízení.

Osmimesíční program EUDIS nabídne vybraným firmám individuální mentoring, přístup k testovacím zařízením, pět bootcampů napříč Evropou a kontakty na lídry obranného průmyslu, koncové uživatele i investory. Každá firma navíc získá seed financování ve formě voucheru až 120 000 eur, tři nejlepší týmy na konci programu mohou získat dalších 50 000 eur.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

