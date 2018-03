 »  Dropbox ohlásil partnerství s Googlem. Bude pracovat se soubory z Google Docs či Gmailu

David Slížek

Vytvářet, otevírat nebo editovat soubory vytvořené v online kancelářském balíku G Suite od Googlu bude možné přímo z cloudového úložiště Dropbox. Firmy oznámily, že se domluvily na spolupráci, která uživatelům přinese hlubší integraci jejich produktů.

Gmail, Docs, Sheets, Slides nebo Hangouts tak budou s Dropboxem mnohem více spolupracovat. Uživatelé budou moci ukládat dokumenty z G Suite do Dropboxu nebo je z něj otevírat a upravovat.

V rámci partnerství také vzniknou rozšíření pro Gmail, která umožní přímo v e-mailu vygenerovat odkaz na soubory uložené v Dropboxu a poslat jej další uživatelům nebo tyto dokumenty sdílet přes Hangouts.

Z vyjádření Dropboxu není úplně jasné, zda se novinka bude týkat skutečně všech uživatelů, nebo jen těch, kteří využívají placený balík G Suite pro firmy. Ve všech textech totiž mluví explicitně právě o G Suite. Širší variantě napovídá jen zmínka, že integrace „bude dostupná všem uživatelům Dropboxu“ (These integrations will be made accessible for all Dropbox users).

Obě firmy ještě ladí detaily spolupráce. Integrace jejich produktů má být ukončena do konce letošního roku.