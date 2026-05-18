Druhá největší česká IT firma poprvé vytáhla zisk nad miliardu, chce se stát jednorožcem

Česká technologická skupina Seyfor se loni v zisku poprvé dostala nad miliardu korun. Podnik, který ovládají Martin Cígler a Sandberg Capital, loni vytáhl konsolidovaný obrat z necelých pěti na 5,5 miliardy korun. Zisk EBITDA vyskočil ze zhruba 800 mírně nad miliardu. EBITDA roste rychleji něž obrat, a to o desítky procent ročně.
Seyfor se podle Cíglera chce do roku 2030 stát evropským jednorožcem, tedy firmou s hodnotou nad jednu miliardu eur.
Seyfor je druhou největší IT skupinou u nás. Větší jsou aktiva KKCG, tržby skupiny Aricoma přesahují 10 miliard korun.
Zisk nad miliardu korun se podařil dříve, než skupina očekávala. Je to dáno organickým růstem a akvizicemi, které Seyfor neustále realizuje. Kromě Česka nakupuje také na dalších evropských trzích. V posledních letech na to šlo více než sto milionů eur.
“První akvizice realizoval Seyfor na domácím trhu, nicméně zásadní zlom představoval v roce 2016 vstup do Evropy, konkrétně na Balkán prostřednictvím akvizice společnosti SAOP, která dnes podniká jako Seyfor Adriatic. V průběhu následujících let zde Seyfor navázal na svůj růst dalšími akvizicemi a tento region dnes ukazuje, jak efektivně dokáže nové firmy rozvíjet a škálovat. Za posledních deset let vzrostla EBITDA realizovaná Seyfor Adriatic zhruba desetinásobně, z přibližně jednoho milionu eur na 10 milionů eur. Seyfor Adriatic se tak dnes na celkové EBITDA skupiny podílí zhruba z 26,44 %, na tržbách pak z 12,6 %,” shrnula společnost.
“Od vstupu na Balkán posiluje Seyfor postupně své působení napříč Evropou a cíleně rozšiřuje své portfolio i geografické pokrytí. V minulém roce dokončil úplné převzetí společnosti Dotykačka, posílil svou pozici v Srbsku akvizicí společnosti NPS, rozšířil fleet management v Česku prostřednictvím firmy Radium a vstoupil na maďarský trh koupí společnosti Revolution Software,” doplnil Seyfor.